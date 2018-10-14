الجيش اليمني ينفذ عمليات هجومية على مواقع الحوثيين فى باقم

نفذ الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربى، اليوم الأحد، عمليات هجومية ونوعية على مواقع الحوثيين فى مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن هذه العمليات كانت بمساندة من طيران ومدفعيات التحالف التى دمرت مركبات ومخازن أسلحةللحوثيين.

يشار إلى أن الجيش اليمنى يوشك على السيطرة على مديرية باقم، حيث نفذ عملياته الهجومية عبر 3 محاور أهمها قبالة جبال أبواب الحديد.

يذكر أن الجيش اليمنى- بدعم من التحالف- يواصل استعادة الجبال والمرتفعات التى كانت مواقع استراتيجية لمليشيات الحوثى.