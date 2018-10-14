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15 جنيها تدفع مسجل خطر لإنهاء حياة عامل بالشرابية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 10:26 ص
15 جنيها تدفع مسجل خطر لإنهاء حياة عامل بالشرابية
جثة - أرشيفية
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داليا عادل
 
أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، حبس مسجل خطر هارب 4 أيام، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل عامل لرفضه إعطاء مبلغ مالي "إتاوة" بالقوة.

وتلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا من مستشفى معهد ناصر، يفيد بوصول جثة شاب يدعى "م. م"، 34 عامًا، مصابًا بعدة طعنات في جسده.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم ويدعى "مختار بيبسي"، 56 عامًا، مسجل خطر، بالوقوف بشارع درب السكة الحديد، لإجبار المجني عليه "م. م"، عامل، الشهير بـ(ربع) على دفع أموال له بالقوة؛ لشراء سيجارة "فودو" بـ15 جنيهًا، وعندما رفض قام بإخراج ألة حادة "مطواة" من ملابسه، وسدد له عدة طعنات متفرقة بالصدر والجسد أمام المارة.

وتم ضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.
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