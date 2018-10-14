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زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب شمال شرق أربيل

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 10:22 ص
زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب شمال شرق أربيل
ريختر
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وكالات
 

أعلنت هيئة الإنواء الجوية والرصد الزلزالى فى العراق اليوم الأحد، أن هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر ضربت مناطق شمال شرق أربيل.

 

 وقالت الهيئة ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ أن "المواطنين شعروا بالهزة الأرضية في تلك المناطق، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية".

 

وتشهد معظم المدن العراقية بين فترة وأخرى مجموعة من الهزات الأرضية، أدت بعضها إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين وأخرى إلى خسائر مادية كبيرة.

 

المزيد عن: زلزال ريختر العراق اربيل
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