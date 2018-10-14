تعرف على مواعيد الكشف الطبي لطلاب الانتساب الموجه بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي عن مواعيد الكشف الطبي لطلاب الانتساب الموجه المستجدين للعام الجامعي 20182019 بكليات الاداب والتجارة والحقوق بقنا.





وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مواعيد الكشف الطبي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 لطلاب كلية الآداب ويوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر لطلاب كلية التجارة ويوم الخميس الموافق 18 أكتوبر لطلاب كلية الحقوق



