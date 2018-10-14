ضبط 9 خيال وجمال خلال حملات أمنية في المنطقة الأثرية بالهرم





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.



واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.وأسفرت جهود الحملة اليوم، في مجال البحث الجنائي ضبط 6 بائعين متجولين، و9 خيول وجمال، 2 تسول، 12 حكما جزئيا، 14 مستأنف، 41 غرامات، كما تم إزالة العديد من الإشغالات التي تعوق حركة سير المشاه والسيارات، وفي مجال المرور ضبط 12 حالة سحب متنوع، 15 كلبش، 14 نموزج 125.