الرئيس الفرنسي يدعو لتبني سياسة "أكثر صرامة" تجاه إيران

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سياسة أكثر صرامة تجاه إيران، بعد الكشف عن مخطط لطهران كان يستهدف مؤتمرًا للمعارضة الإيرانية في باريس.

وقال ماكرون إنه من غير الواضح إن كان المخطط قد صدرت بشأنه أوامر من دوائر عليا في السلطات الإيرانية، موضحًا أنه "لم يكن "ساذجًا قط فيما يتعلق بإيران، ولم يعتقد أن الأمر سيكون سهلاً".

وأضاف ماكرون أنه لا يزال ينتظر تفسيرات، وأن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يقدم له شيئًا خلال محادثتين بينهما.