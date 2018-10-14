للمرأة العاملة.. فساتين تناسب إطلالتك النهارية (صور)

تريدين التغيير في "استايل" ملابسك وتفضلين الابتعاد عن البناطيل واللجوء للفساتين التي تبدين فيها أكثر أنوثة وجمالا، وخاصة إذا كنتِ امرأة عاملة فالأمر يتطلب منك فساتين مطرزة بالورود لتناسب إطلالتك النهارية، نقدم لكِ أفكار لتساعدك على ذلك:-





بالألوان الصيفية المبهجة يمكنكِ التألق بفستان الفاشينيستا الكويتية دلال الدوب، لونها المفضل الأبيض، بـ فستان أنيق بـ كشاكش Off Shoulder، نسقت معه توب أبيض، وطرحة باللون نفسه، واختارت شنطة الكيس البلاستيكية التي ستكون رائجة لفترة طويلة مقبلة، تناسب أوقات المرح مع الصديقات، أو غذاء رومانسي مع شريكِك.





إن كنتِ من ذوات الشخصية الجريئة اللاتي يهتمِمن بالكثير من التفاصيل، إليكِ الفستان الأسود الفخم الذي ارتدته المدونة الخليجية دلال القبندي، مع جورب السمكة أو الشبكة، وكعب عالٍ ميتاليك، وكلتش باللون نفسه، يناسب حفلات النهار المختلفة، فهو بسيط ليس به تطريزات لامعة، ولكنها أضافت له لمسات كلاسيكية ليناسب رسميات النهار.





بينما اختارت المدونة فاطمة حسام فستان فلورال مع تشجيرات الورود باللون الأخضر، وحزام الخصر، لاطلالة صيفية نهارية بامتياز، نسقت معه حذاءً مدبّبًا على شكل مثلث من الأمام، وبلاستيكيًّا من الجانبين، وحجاب نيود يناسب الكثير من أوقاتكِ طوال النهار، كما يستمر معكِ للّيل أيضًا، ويمكنكِ الاستغناء عن الكعب وارتداء حذاء أنثوي أرضي، لن يضر بمظهرِك.



