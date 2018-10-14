ميدو يهاجم توفيق عكاشة وبرنامجه "الجديد" (صورة)

هاجم أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك فكرة ظهور الإعلامي توفيق عكاشة ببرنامج جديد.





وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر: "مش قادر أفهم ليه البلد تعمل برنامج لتوفيق عكاشة تاني وتديله ٣ مليون جنيه!! وكمان اخبار نازله كل يوم من البرنامج في كل صحف مصر.. اديني_عقلك".





ومن المنتظر ظهور توفيق عكاشة ببرنامج جديد على قناة الحياة الفضائية.







