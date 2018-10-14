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ميدو يهاجم توفيق عكاشة وبرنامجه "الجديد" (صورة)

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:35 ص
ميدو يهاجم توفيق عكاشة وبرنامجه الجديد (صورة)
توفيق عكاشة
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الفجر الرياضي
 
هاجم أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك فكرة ظهور الإعلامي توفيق عكاشة ببرنامج جديد.

وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر: "مش قادر أفهم ليه البلد تعمل برنامج لتوفيق عكاشة تاني وتديله ٣ مليون جنيه!! وكمان اخبار نازله كل يوم من البرنامج في كل صحف مصر.. اديني_عقلك".

ومن المنتظر ظهور توفيق عكاشة ببرنامج جديد على قناة الحياة الفضائية.


ميدو يهاجم توفيق عكاشة وبرنامجه "الجديد" (صورة)
المزيد عن: ميدو توفيق عكاشة برنامج توفيق عكاشة الزمالك اخبار الرياضة اليوم
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