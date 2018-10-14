للعروس.. قصات تناسب إطلالتك يوم الزفاف (صور)

عليكِ عزيزتي العروس أن تختارين القصة التني تناسب غطلالتك وملامح وجهك يوم الزفاف فتبدين أنيقة وجذابة، وفي حال كان شعرك قصير أو طويل فجمعنا لكِ تشكيلة من الصور والنصائح لتختاري ما يحلو لكِ، ففي مثل هذا اليوم الرائع تريدين أن تظهرين بمظهر جيد على غير المعتاد.





تسريحة الشعر القصير الملامس للأكتاف، عادةً لا تعتمدها سوى العروس الجريئة، إلا إن كنتِ تفكرين في تجربة وصلات الشعر، يمكنكِ ترك الشعر منسدلًا مع وضع اكسسوار الشعر الكريستالي أو الورود.





لصاحبات الشعر الطويل، اعتمدي على الكعكة العالية، مع تزيينها بالأحجار الكريستالية، أو اللؤلؤ لاطلالة أكثر فخامة، وإذا كنتِ تحبين اطلالة أنثوية ناعمة للغاية، اختاري الشعر الرطب مع الكعكة، أما إذا كنتِ تبحثين عن لوك أكثر جرأة، فما لكِ سوى تسريحة الشعر المنسدل.





تسريحة الكعكة

لصاحبات الجبهة الكبيرة، ستكون الغرة العريضة هي الخيار الأمثل لكِ، وستكون الطرحة منسدلة من أسفل الرأس، أما للجبهة العادية فاختاري الفرق مع المنتصف، أو على جنب، لاطلالة تشبه النجمات.





يمكنكِ اعتماد قصة الشعر الطويل مع الضفيرة المنسدلة للخلف، مع وضع الورود مع الضفيرة، أو تكتفين فقط بالتاج الملكي، كما يمكنكِ أيضًا اعتماد تسريحة الشعر ذيل الحصان، مع ربط جزء بسيط من الشعر، وترك الباقي منسدلًا لإبراز قصة الشعر الطويل، بخاصة لو كان متدرّجًا.





تسريحة الضفيرة