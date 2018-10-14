ضاحي خلفان: لا تصالح مع قطر إلا في هذه الحالة ونظام الحمدين إلى زوال

كشف الفريق ضاحى خلفان، نائب رئيس شرطة دبى السابق، عدم وجود أية نية للتصالح مع قطر قبل زوال نظام الحمدين الحالي، وغرد خلفان عدة مرات على تويتر، قائلا: " إن الذين يطالبون بالمصالحة مع قطر الحمدين، نقول لهم ليس قبل زوال هذا النظام البغيض، وإلا فإن السفهاء لن يطالهم العقاب الصارم".

ثم تحدث عن اختفاء الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، قائلا: "غرر الحمدين بخاشقجى، حثوه على الخصومة مع حكومته، دبروا لإخفائه، اتهموا السعودية بقتلة، أى سفاهة أكثر من هذه السفاهة".

وطرح تساؤلا بخصوص خاشقي مغردًا: "كم الراتب الموعود به خاشقجى بعد إطلاق المحطة التى كانت قطر ستطلقها له لمحاربة المملكة؟؟".

وأضاف: "شغل عصابات وجماعات إرهابية تمارسه مجموعة من السفهاء فى قطر الحمدين".

واسترسل مغردًا، "يد سفهاء قطر الإجرامية واضحة فى قضية التشهير بسمعة المملكة واتهامها بقتل خاشقجى، خبر الجزيرة الأولى أن خاشقجى غادر القنصلية بعد عشرين دقيقة، جاء هاتف أن غيروا الواقعة، لم يخرج!! عملية كشفتها عملية التغيير التى غيرت الحقيقة إلى شبهة".

واختتم تغريداته بضرورة إلغاء الوجود القطري بشكل تام، قائلًا: "علينا أن نلغى شىء اسمه دولة قطر ونجعلها إحدى توابع المملكة العربية السعودية طال الزمان أو قصر.. هذا الحل الأنجح".