مراحل تطور الأصوات المسموعة للطفل في عامه الأول

عليك أن تلاحظين طفلك في العام الأول والأصوات التي تخرج منه، فإذا وجدتي أن طفلك لم يحقق سوى شيء بسيط في الشهور الأولى من مخارج أصواته فيجب معالجة الأمر بسرعة، ونحن في السطور التالية نقدم لكِ عزيزتي الأم مراحل تطور الأصوات المسموعة لدى صغيرك في شهوره الأولى:_





الشهر الأول (الأصوات المسموعة)

- إلى جانب البكاء يمكن أن يأتي الطفل ببعض الأصوات من الحلق، يسمع وينفعل للأصوات العالية بأن "ينتفض".





الشهر الثاني (الأصوات والسمع)

- تأتي بعض الأصوات القصيرة الصادرة من الحنجرة في شكل سجع؛ لكنها لا تشابه الأصوات البشرية.

- يناغي ويبتسم، معظم النغمات الصوتية على شكل بكاء.

- يهتم بالأصوات وينصت إليها.





الشهر الثالث (الأصوات والسمع)

- يصدر الطفل صيحات وينطق أجزاء من كلمات غير كاملة مثل أو- آ.

- هناك استجابات صوتية من الطفل عندما تداعبه الأم وتتحدث إليه.

- ينصت للأصوات ويستطيع أن يميز الحديث المسترسل الموجه له، والأصوات المتقطعة.

- يتجه برأسه ناحية الصوت إذا كان في مستوى أذنه وعلى بعد نصف متر.





الشهر الرابع (الأصوات)

- تبدأ نوعية الصوت تنتظم، وصراخه يصبح قوياً وثابتاً، يبتسم حين يُخاطب ويصرخ كهديل الحمام.

- تتجه رأسه إلى الصوت، يستطيع أن يصدر نغمات تدل على الانسجام والسرور لفترة تتجاوز ثلاثين دقيقة.

- يحاول تقليد عدة نغمات.





الشهر الخامس (الأصوات والكلام والسمع)

- يستطيع أن ينطق بعض الحروف الصوامت مثل: د- ب- م.

- تصدر نغمات تلقائية كأنه يخاطب نفسه أو لعبه، ويحاول الثرثرة ليحصل على الاهتمام به.

- يتابع أصوات الناس ويدرك بدقة، ويدير رأسه وينظر إلى المتكلم، ويتعرف على اسمه.





الشهر السادس (الكلام)

- كل همساته ما زالت تختلف عن لغة البالغين، ولكن يبدأ يتحكم في صوته.

- يثرثر ويكون نشطاً أثناء الكلام المثير، يندمج في الضحك بصوت عال ويصرخ بانفعال أيضاً.





الشهر السابع (الكلام والاستماع)

- يستطيع أن ينطق مقاطع كلمات مثل: ما- مي- دا- دى- يا





الشهر الثامن (الكلام)

- يحاول تقليد الكبار بالثرثرة، ويصرخ حين يسره حديث الكبار، ويمكنه تسمية الأشياء بصوتها مثل القطار: شوشو.

- يحاول أن يقول ما- ما- دا- دا.

- يستجيب إلى الأصوات المألوفة مثل اسمه، التليفون، مكنسة التنظيف.





الشهر التاسع (الكلام) نغمات صوته أكثر وضوحاً، وينطق كلمة من مقطعين مثلاً دادا- ماما- ولا يقصد المعنى.

- يستمع إلى المحادثة ويغني.





الشهر العاشر والحادي عشر(الكلام)

- ينطق بكلمتين أو بثلاث كلمات بجانب ماما، دادا ذات معنى.

- يحاول أن يرطن ويتمتم بجمل غير مفهومة لأغراض يقصدها مع استعمال كلمة ذات معنى داخل هذه الجمل.

- يبدأ في التمييز بين الكلمات، ويعبر عن الكلمات بالرموز مثل الطائرة عند تحليقها وسماعه صوتها.





الشهر الثاني عشر (الكلام).

- يتحكم في تقليد النغمات، يفهم معنى كلمات كثيرة.