"التجنيد" يهدد استمرار باسم مرسي مع لاريسا اليوناني

حرمت ظروف التجنيد باسم مرسي، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، من العودة إلى اليونان للاستمرار مع لاريسا اليوناني الذي تعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وانتقل باسم مرسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف لاريسا اليوناني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وشارك في 5 جولات من الدوري اليوناني الممتاز، بالإضافة إلى دور المجموعات في كأس اليونان.





وعقب حصول باسم مرسي على إجازة خلال فترة التوقف الدولي وعودته إلى مصر، فوجئ بعدم قدرته على السفر مجددًا إلا خلال إجازة منتصف العام مما يعني انتهاء الدور الأول في الدوري اليوناني وهو ما أثار قلق نادي لاريسا الذي يبحث عن حل للأزمة.





ومن المنتظر أن يعود باسم مرسي إلى الزمالك حال اتخاذ قرار بإنهاء إعارته إلى لاريسا لاستكمال موسمه ضمن صفوف الفريق الأبيض.