ما لا تعرفه عن تطبيق Facebook Workplace

تطبيق "Facebook Workplace" يمثل منصة جماعية بين زملاء العمل، فهو يعمل على استهداف الشركات والمؤسسات في المقام الأول





وهو عبارة عن تطبيق يشبه موقع Slack، وتم تصميمه لمساعدة الزملاء فى التعاون عبر استخدام مجموعة من ميزات الرسائل فى الوقت الحقيقى، فهو يمثل مركز مهم للموظف لمعرفة كل ما يحدث فى الشركة ومع الزملاء، كما يتضمن ميزات مثل الإشارة إلى شخص ما والرسوم المتحركة ومشاركة الملفات، وكشفت فيس بوك أن هناك أكثر من 30 ألف منظمة تستخدم الآن Workplace.





ويمكن وصفه ايضا بأنه شبكة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على الدردشة داخل أماكن العمل، وهذا الإصدار سيكون عبارة عن تطبيق وموقع يستند على حساب فيس بوك الأصلى الخاص بالمستخدمين، ولكن تم بناؤها خصيصا للاستخدام فى الشركات مع ميزات تبقى الموظف منفصلة عن النسخة العادية من الشبكة الاجتماعية.



