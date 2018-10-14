مفاجأة من أحلام لجمهورها.. الفنانة الإماراتية تستعد لتبني طفلة عراقية
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:28 صسبوتنيك
فاجأت المغنية الإماراتية الشهيرة أحلام جمهورها بتعبيرها عن الاستعداد لتبني طفلة عراقية يتيمة فقدت والديها وتخلى عنها الجميع.
جاء ذلك من خلال تعليق كتبته المغنية الإماراتية أمس السبت 13 أكتوبر/ 2018، على منشور للإعلامي العراقي علي عذاب، كان يحكي فيه قصة طفلة تدعى "فرح".
وكتبت أحلام تعليقا قالت فيه: "أنا مستعدة أتبناها أعطوني رقمها".
وبدوره، نشر الإعلامي العراقي صورة، عبر من خلالها عن شكره الجزيل للفنانة الإماراتية أحلام والفنانة العراقية آلاء حسين، على الكلام الجميل الذي كتبتاه حول الأمر.
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شكرا جزيلا للفنانة الامارتية الكبيرة احلام وايضا شكرا للفنانة العراقية الكبيرة الاء حسين على هذا الكلام جميل ممتن من حضراتكم .. وانا عد وعدي ونظرت حياتي لبلدي لا بد ان نصحح اذا كلنا تعاونا ورفضنا واقعنا المرير . خلينا كلنا نكون صوت واحد لا للظلم لا للاطهاد لا للعبوديه فلتحيا الطفولة والأنسانية ... #علي_عذاب
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