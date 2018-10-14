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مفاجأة من أحلام لجمهورها.. الفنانة الإماراتية تستعد لتبني طفلة عراقية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:28 ص
مفاجأة من أحلام لجمهورها.. الفنانة الإماراتية تستعد لتبني طفلة عراقية
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سبوتنيك
 

فاجأت المغنية الإماراتية الشهيرة أحلام جمهورها بتعبيرها عن الاستعداد لتبني طفلة عراقية يتيمة فقدت والديها وتخلى عنها الجميع.

جاء ذلك من خلال تعليق كتبته المغنية الإماراتية أمس السبت 13 أكتوبر/ 2018، على منشور للإعلامي العراقي علي عذاب، كان يحكي فيه قصة طفلة تدعى "فرح".

وكتبت أحلام تعليقا قالت فيه: "أنا مستعدة أتبناها أعطوني رقمها".

وبدوره، نشر الإعلامي العراقي صورة، عبر من خلالها عن شكره الجزيل للفنانة الإماراتية أحلام والفنانة العراقية آلاء حسين، على الكلام الجميل الذي كتبتاه حول الأمر.


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