مفاجأة من أحلام لجمهورها.. الفنانة الإماراتية تستعد لتبني طفلة عراقية

شكرا جزيلا للفنانة الامارتية الكبيرة احلام وايضا شكرا للفنانة العراقية الكبيرة الاء حسين على هذا الكلام جميل ممتن من حضراتكم .. وانا عد وعدي ونظرت حياتي لبلدي لا بد ان نصحح اذا كلنا تعاونا ورفضنا واقعنا المرير . خلينا كلنا نكون صوت واحد لا للظلم لا للاطهاد لا للعبوديه فلتحيا الطفولة والأنسانية ... #علي_عذاب