مقتل 4 مسلحين احتجزوا 25 رهينة في دار مراهنات بالبرازيل

احتجز 5 مسلحين 25 رهينة على الأقل داخل دار مراهنات في مدينة ماناوس عاصمة ولاية الأمازون البرازيلية.

ولقي 4 من المسلحين الخمسة مصرعهم في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن لدى محاولتهم الهروب بعد هجومهم أمس السبت، على دار المراهنات.

وبحسب ما أعلنته وزارة الأمن العام في الأمازون في مؤتمر صحافي فإن خمسة رجال مسلحين ببنادق سيطروا على دار المراهنات لنحو 3 ساعات وأطلقوا سراح مجموعة من الرهائن ثم استخدموا نحو 10 رهائن آخرين دروعاً بشرية للخروج.

ولقي 4 مسلحين مصرعهم في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بعدما أطلقوا سراح الرهائن، واعتقل الخامس.