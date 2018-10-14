مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم البرتغال واسكتلندا– مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم

مشاهدة مباراة البرتغال واسكتلندا بث مباشر اليوم الأحد 14-10-2018 لقاء ودي، يحل المنتخب البرتغالي ضيفا ثقيلا على اسكتلندا في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 14-10-2018 في المباراة التي تقام علي ملعب هامبدون بارك في اسكتلندا، ضمن استعدادت المنتخبين للتصفيات الأوروبية.

معلومات عن المباراة:

يدخل المنتخب البرتغالي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزه على منتخب بولندا بهدفين مقابل هدف، ويسعى برازيل أوروبا للاستعداد بشكل مميز لمباراتي إيطاليا وبولندا المقبلتين والتي ستحدد تأهل البرتغال للدور نصف النهائي من البطولة في ظل سعيهم للفوز بالمزيد من الالقاب.

ويسعى المنتخب الأسكتلندي لتقديم مباراة مميزة أمام العملاق البرتغالي وتحقيق نتيجة إيجابية، ويسعى أيضا للاستعدادا بشكل جيد قبل مواصلة مشواره في تصفيات دوري الأمم الأوروبية.

ويغيب نجم منتخب البرتغال الأول كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي عن مباراة اليوم.

وكانت أخر مواجهة ودية بين المنتخبين في عام 2002 حينما نجح المنتخب البرتغالي في الفوز علي نظيره الاسكتلندي والتفوق عليه بهدفين نظيفين ويعود اخر فوز للمنتخب الاسكتلندي امام نظيره المنتخب البرتغالي الي عام 1980 في تصفيات اوروبا حينما فاز منتخب اسكتلندا بنتيجة 4-1 علي منتخب البرتغال.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة البرتغال واسكتلندا في السادسة مساء اليوم 14-10-2018 وتذاع عبر قناة بين سبورت الرياضية.