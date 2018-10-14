مشاهدة مباراة البرتغال اليوم (بث مباشر) | بث مباشر البرتغال واسكتلندا الان بدون تقطيع

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بطاقة مباراة البرتغال واسكتلندا اليوم

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موعد مباراة البرتغال واسكتلندا اليوم

البطولة : دوري الأمم الأوروبية

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 4 - beIN SPORTS HD 4

معلق المباراة : لم يحدد

الملعب: هامبدن بارك

الساعة : 18:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 19:00 مساءًا بتوقيت السعودية

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