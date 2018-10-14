ميلان يهدد لاعبه

قام نادي ميلان الإيطالي بتقديم تهديد مباشر للاعب وسط الفريق، تيموي باكايوكو، بحيث أنه في حال عدم تحسن مستواه خلال الفترة المقبلة، فسيتم الاستغناء عنه في أسرع وقت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان أمهل باكايوكو لمدة 7 مباريات، لإثبات نفسه وإلا فسوف يقطعون إعارته في يناير القادم ويعود إلى تشيلسي، وخاصة أن النادي الإيطالي يشعر بأن اللاعب لا يأخذ التجربة على محمل الجد.

ويلعب باكايوكو ضمن صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، ولكنه لم يكن ليحصل على فرصة كافية للمشاركة في مباريات البلوز تحت قيادة أنطونيو كونتي، ومن بعده ماوريسيو ساري، لذا فضل خوض تجربة مع نادٍ آخر، لعله يضمن المشاركة المستمرة.