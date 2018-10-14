ماذا قال أكرم حسني عن فوزه بجائزة أفضل ممثل كوميدي بمهرجان "السينما العربية"

عبر الفنان أكرم حسني، عن سعادته بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل كوميدي، عن دوره فى فيلم "بنك الحظ"، من مهرجان السينما العربية.





وكتب حسني، عب حسابه الرسمي بموفع التغريدات "تويتر": "الحمد لله.. جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم بنك الحظ فى حفل توزيع جوائز السينما العربية".











