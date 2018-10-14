مانشستر يونايتد يستهدف صفقة مهمة في الشتاء

يستهدف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إبرام صفقة مهمة في الميركاتو الشتوي المقبل، لتدعيم خط الدفاع الذي يعاني من التدهور الملحوظ.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية (حسب صحيفة La Nazione الإيطالية) فإن مان يونايتد قدموا بالفعل عرضاً رسميًا لـ نادي فيورنتينا الإيطالي، من أجل المدافع نيكولا ميلنكوڤيتش بمبلغ يصل إلى 50 مليون جنيه استرليني.

جدير بالذكر أن جوزيه مورينيو، مدرب اليونايتد، قد حضر مباراة منتخب صربيا الأخيرة لمتابعة المدافع الصربي ميلنكوڤيتش، وتواصل مورينيو مع الإدارة بعد المباراة في محاولة لحسم الصفقة في يناير.