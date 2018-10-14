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مالديني: رونالدو الإنتر كان يعرف كيف يفعل كل شيء بالكرة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:20 ص
مالديني: رونالدو الإنتر كان يعرف كيف يفعل كل شيء بالكرة
رونالدو
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عمر عبد العزيز
 

كشف أسطورة الكرة الإيطالي وفريق ميلان باولو مالديني عن أقوى ثلاث لاعبين واجههم خلال مسيرته الكروية.

 

وقال مالديني في تصريحات صحفية: "مارادونا كان مختلفاً، رونالدو الإنتر كان يعرف كيف يفعل كل شيء، وفرانشيسكو توتي".

 

ويعمل أسطورة الدفاع في الفترة الحالية، في الجانب الإداري الخاص بنادي ميلان، ويظهر الكثير من التفاؤل بالنسبة لمشجعي الروسونيري.

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