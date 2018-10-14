نيمار: كلما لعب ميسي أكثر فهذا كان أفضل لعشاق كرة القدم

تحدث النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن غياب أسطورة المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الدورة الرباعية الودية "سوبر كلاسيكو"، التي تنظمها المملكة العربية السعودية، ويشارك بها منتخب بلاده بجانب منتخبات الأرجنتين والسعودية والارجنتين.

وقال نيمار في تصريحات صحفية: "عذاب لـ كرة القدم، يجب أن نستمتع بميسي لفترة طويلة لأنه كلما لعب أكثر كان ذلك أفضل لأولئك الذين يحبون هذه الرياضة".

وواصل: "كلما لعب ميسي أكثر، كان ذلك أفضل لأولئك الذين يحبون كرة القدم".

وزامل نيمار ميسي في صفوف فريق برشلونة الإسباني قرابة 4 مواسم، وقدما سويًا ثنائية أكثر من رائعة، ولكن نيمار فضل الرحيل إلى باريس سان جيرمان خلال العام الماضي، على أمل تحقيق الكرة الذهبية.