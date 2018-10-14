الليلة.. كينو ضيف عمرو أديب في برنامج "الحكاية"

يحل لاعب كرة القدم "كينو" نجم نادي بيراميدز اف سي ضيفا اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من أكتوبر فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

يتحدث كينو من خلال البرنامج عن مشواره الرياضي في أهم البطولات التي شارك فيها وأهم الأهداف التى أحرزها، وتجربة نادي بيراميدز في الدوري المصري.

ويحتل كينو المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف في بطولة الدوري التي يقدم من خلالها أداء مميز.