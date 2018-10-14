ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"الجعويني": المجازر البيئة الصحية الوحيدة لذبح الطيور الحية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:38 ص
الجعويني: المجازر البيئة الصحية الوحيدة لذبح الطيور الحية
دواجن - ارشيفية
طباعة
نعيم يوسف
 
أكد الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن المجازر هي البيئة الصحية الوحيدة لذبح الطيور الحية.

وأضاف "الجعوينى"، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن المجازر تؤمن المنتج في وجود طبيب للكشف على الطيور قبل الذبح للتأكد من صلاحيتها للذبح، وبعد الذبح للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ولفت إلى أن هناك مراحل داخل المجزر يمر بها المنتج، من النظافة، والتبريد ليفقد الحرارة النوعية للطائر، وقتل أنواع البكتريا الموجودة، ثم يدخل على مرحلة التبريد لتكون صلاحيته 6 أيام.
المزيد عن: وزارة الزراعة توك شو الطيور الحية الطيور أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
-
x
18:00
-
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 7:40:31 AM