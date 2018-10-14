"الجعويني": المجازر البيئة الصحية الوحيدة لذبح الطيور الحية



وأضاف "الجعوينى"، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن المجازر تؤمن المنتج في وجود طبيب للكشف على الطيور قبل الذبح للتأكد من صلاحيتها للذبح، وبعد الذبح للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



ولفت إلى أن هناك مراحل داخل المجزر يمر بها المنتج، من النظافة، والتبريد ليفقد الحرارة النوعية للطائر، وقتل أنواع البكتريا الموجودة، ثم يدخل على مرحلة التبريد لتكون صلاحيته 6 أيام.

أكد الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن المجازر هي البيئة الصحية الوحيدة لذبح الطيور الحية.