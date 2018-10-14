شاهد.. التريلر الأول لفيلم الدراما "Change in the air" (فيديو)
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:57 ص
قرر القائمون على فيلم الدراما Change in the air طرحه خلال العام الجارى، إلا أنه لم يتم الإعلان عن موعد محدد لعرضه.
وطرحت الشركة المنتجة للفيلم التريلر الأول للعمل، الذي يقوم ببطولته راشيل بروسناهان، ايدان كوين، سيث جيليام، م. ايمت والش، ساتيا بهابها، أولمبيا دوكاكيس، ماري بيث هيرت، بيتر جيريتي، ميسي جراي، مايكل بوتس، رونالد بيت
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