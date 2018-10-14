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شاهد.. "خناقة" في مدرسة بالخصوص.. والتعليم ترد

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:05 ص
شاهد.. خناقة في مدرسة بالخصوص.. والتعليم ترد
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نعيم يوسف
 
عرضت قناة dmc مقطع فيديو لمشاجرة حدثت بين أولياء الأمور، في مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية.

من جانبه، قال الدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، إن هذه المشاجرة نشبت في فترة التبديل بين فترتي الدراسة، موضحا أنه تم تحرير محضر وإحالة مديري المدرسة ومشرفي الفترتين للتحقيق، معقبا: "محدش قدر يتدخل بينهم وجبنا قسم الشرطة يفضها".

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن هذه المشاجرة نشبت بسبب أولوية جلوس الطلاب في الصفوف المتقدمة.
المزيد عن: وزارة التربية والتعليم مدرسة القليوبية الخصوص
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