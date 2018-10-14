تعرف على حالة الطقس اليوم 14 أكتوبر 2018

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة جنوبا نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيف، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين لإلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



