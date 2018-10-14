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نائب يقترح عدم تحمل الدولة قيمة التأمين الصحي عن الطفل الثالث

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:06 ص
نائب يقترح عدم تحمل الدولة قيمة التأمين الصحي عن الطفل الثالث
مجدي مرشد
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نعيم يوسف
 
قال مجدي مرشد، عضو مجلس الصحة بمجلس النواب، إن مشكلة السكان لن يحلها وزارتي الصحة والتضامن فقط، وإن لم تشارك وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، مع الأزهر والكنيسة، لن يتم حل هذه المشكلة.

وأضاف "مرشد"، في مداخلة مع قناة dmc الفضائية، أن الحافز الإيجابي مهم جدًا وأعطى نتائج إيجابية في العديد من الدول، موضحا أن مصر في فترة من الفترات حققت نتائج إيجابية ثم عادت الأمور مرة أخرى للارتفاع في نسبة الزيادة.

واقترح النائب البرلماني أن تتحمل الدولة نفقة الطفل الأول والثاني في التأمين الصحي، أما الطفل الثالث فيتحمله الأب والأم وليس الدولة.
المزيد عن: مجلس النواب مجدي مرشد حلها الصحة الزيادة السكانية
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