وزير الخارجية: حل الأزمة مع قطر يتوقف على ابتعاد الدوحة عن سياساتها (فيديو)



وأضاف "شكري"، في لقاء بثته قناة Extra News الفضائية، أنه بالنسبة إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا فهي تأتي في إطار التنسيق والتشاور الدولي بين البلدين، موضحا أن العلاقات بين البلدين متطورة، ووصل حجم التبادل التجاري إلى 6.5 مليار دولار.



وتابع وزير الخارجية، أن هناك تطور في العلاقات متصل بتوقيع اتفاقيات بين البلدين، ومنها المنطقة الصناعية، في قناة السويس، ومحطات الضبعة النووية، وتسعى مصر للاستفادة من الخبرات الروسية في الصناعات الثقيلة.



وشدد على أن القوات المسلحة والشرطة المصرية قدمت بسالة كبيرة في محاربة الإرهاب، ويدعو للإعجاب، واستطاعت أن تكسر شوكة الإرهاب، وتستمر في العمل مع أبناء سيناء، ومصر عازمة على القضاء التام على هذه التنظيمات وإعفاء العالم من شرورها.

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن حل الأزمة مع قطر يتوقف على ابتعاد الدوحة عن السياسة التي تنتهجها، والاستجابة لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.