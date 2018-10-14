روبرتو كارلوس يشيد بمدرب السعودية وينتقد منتخب بلاده

أشاد النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس بالمنتخب السعودي ومدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، في المقابل وجه انتقادات شديدة لمنتخب بلاده بسبب ما وصفه بـ"اللعب الفردي".

وقال كارلوس في تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية": "بيتزي يملك الخبرة الجيدة كلاعب كرة قدم وكذلك لتقديم مستويات جيدة كمدرب وهو يمتلك نظاماً تكتيكياً جيداً وأتوقع أن يصبح المنتخب السعودي من الأفضل في العالم، وشاهدنا هذا أمام منتخب البرازيل حيث لعب السعوديون بشكل جماعي.

وأضاف: "لم يعجبني أداء منتخب البرازيل، نحن نعتمد على الأداء الفردي لنيمار أو ويليان وهذا أمر يجب أن نتفاداه، علينا العودة إلى جذورنا البرازيلية في كرة القدم وتقديم مستويات ممتعة".

وأتم بقوله: "استضافة السعودية لمباراة "سوبر كلاسيكو" بين الأرجنتين والبرازيل أمر غير مسبوق، ولا يتكرر كثيراً، هي فرصة لرؤية هذا الحدث خارج أميركا الجنوبية".