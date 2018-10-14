خالد عكاشة: هشام عشماوي على علم بممولي التنظيمات الإرهابية



وأضاف "عكاشة"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن "عشماوي" كان على تماس مباشر مع ممولي الإرهاب، وهذه أخطر نقطة يبحث عنها العالم، وعن أدلة تثبت تورط دول بعينها في هذا التمويل، وهو يعرف شفرة تمويل التنظيمات الإرهابية.



ولفت إلى أنه يرجح تسليمه إلى مصر، رغم ما قام به في ليبيا، ولكن يجب تسليمه لمصر، لأن الوضع في مصر مختلف تمامًا، وليبيا لم تستقر الأوضاع فيها حتى الآن، وهو مطلوب في ملف متخم بالعمليات الإرهابية، وحق سيادي أصيل للدولة المصرية المطالبة به حيث أنه مصري الجنسية، ومطلوب في قضايا أمام القضاء، مع مراعاة كل الحقوق والضمانات للدولة الليبية، وإعطائهم حق الولاية لقبول الأدلة الموجودة لديهم للقضاء المصري.

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب، إن الإرهابي هشام عشماوي، يعتبر كنز معلوماتي حقيقي، والقبض عليه ضربة عسكرية وأمنية، تستحق الإشادة بالجيش الليبي، وتحيته.