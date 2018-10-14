ضاحي خلفان: "سفهاء قطر لن ينالوا شيئًا من سمعة السعودية"

شن الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، هجومًا حادًا على قطر بعد محاولتها النيل من سمعة المملكة العربية السعودية.





وكتب خلفان،عبر تغريدات له على تويتر، اليوم الأحد: "سفهاء قطر لن ينالوا شيئا من سمعة المملكة العربية السعودية التي يريدون تشويهها، عاشت الممكة حكومة وشعبا رغم انفكم.. أعوذ بالله من بشر يحملون هذا الحقد على أرض الحرمين الشريفين".



