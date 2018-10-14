اليوم.. جثمان المصري المتوفى في حادث سير بقطر يصل أرض الوطن

يصل إلى أرض الوطن، في الساعة 12.30 ظهر اليوم الأحد، جثمان المواطن المصري محمد أحمد البدوي، البالغ من العمر 31 عامًا، والذي توفى في حادث سير في قطر، وذلك على طيران الشرق الأوسط فى الرحلة التي تغادر مطار الدوحة الساعة 6.50 صباحا لتصل إلي مطار عمان - الأردن 9.30 صباحا، لتصل لمطار القاهرة في الثانية عشر والنصف ظهرًا.





وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر تعليمات فورية بمجرد علمه بالحادث، لمكتب التمثيل العمالي بقسم رعاية مصالح مصر بالدوحة، بمتابعة إجراءات نقل الجثمان المواطن المصري، الذي توفي نتيجة حادث سير نتج عنه وفاته، فضلًا عن متابعة مستحقاته وتعويضاته.





وتلقى الوزير، تقريرًا عبر المستشار العمالي هشام كامل، أشار فيه إلى أن النيابة صرحت بدفن الجثمان، وقد تم تقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى باسم وزير القوى العاملة ، ومدير قسم رعاية مصالح جمهورية مصر العربية بالدوحة بالإنابة المستشارة مروة شعير، والمكتب العمالي.



