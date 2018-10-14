النصر يكشف حقيقة وجود صفقة تبادلية مع الهلال

نفى "عبد الله بن زنان" المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي، عن قيام العالمي بعقد لصفقة تبادلية مع نادي الهلال.

وانتشرت بعض الأخبار مؤخرًا، حول إمكانية انتقال اللاعب عبدالعزيز الجبرين إلى الهلال مقابل انتقال نواف العابد إلى النصر.

ونشر ابن زنان، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردًا على صحيفة نشرت الخبر: "أنباء غير صحيحة ومصادر كاذبة .. رسالتي لكم رسالة ود غير رسمية أرجو عدم تكرار ذلك وتقبلوا تحياتي".

ويقترب العابد من العودة إلى المباريات بعد الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الحالي، بينما يشارك الجبرين مع المنتخب في الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها السعودية.