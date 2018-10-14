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الانتهاء من تصوير الجزء الرابع من فيلم الخيال العلمي "Avengers"

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:56 ص
الانتهاء من تصوير الجزء الرابع من فيلم الخيال العلمي Avengers
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أعلن القائمون على فيلم الأكشن والخيال العلمى Avengers ، الانتهاء من تصوير الجزء الرابع منه.
 
وأشاروا إلى انتقال الفيلم لمرحلة المونتاج والتعديلات، على أن يطرح يوم 3 مايو عام 2019 فى جميع دور العرض.

يذكر أن الجزء الأخير من فيلم Avengers: Infinity War، استطاع أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم، ومن المرجح أن يحمل الجزء الجديد من الفيلم عنوان Avengers: End Game.


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