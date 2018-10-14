مدرب الشباب: من المستحيل أن نحقق لقب الدوري السعودي

أكد ماريوس سوموديكا، المدير الفني لنادي الشباب السعودي، أن فريقه يعاني من بعض المشاكل مشيرًا إلى أن التعادل مع التعاون جاء بسبب مشكلة ذهنية.

وقال‏ سوموديكا، في تصريحاته لإذاعة "يو إف إم": "من المستحيل أن نحقق لقب الدوري، أنا لا أحب اللعب بطريقة دفاعية ومن يقول ذلك كاذب".

وتابع حديثه: "التعادل مع التعاون هي مشكلة ذهنية، وإن بقيت في نادي ‎الشباب سيسجل ناصر الشمراني أكثر من 10 أهداف!".