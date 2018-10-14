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مدرب الشباب: من المستحيل أن نحقق لقب الدوري السعودي

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
مدرب الشباب: من المستحيل أن نحقق لقب الدوري السعودي
الشباب السعودي
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منى العوضي
 

 

أكد ماريوس سوموديكا، المدير الفني لنادي الشباب السعودي، أن فريقه يعاني من بعض المشاكل مشيرًا إلى أن التعادل مع التعاون جاء بسبب مشكلة ذهنية.

 

وقال‏ سوموديكا، في تصريحاته لإذاعة "يو إف إم": "من المستحيل أن نحقق لقب الدوري، أنا لا أحب اللعب بطريقة دفاعية ومن يقول ذلك كاذب".

 

وتابع حديثه: "التعادل مع التعاون هي مشكلة ذهنية، وإن بقيت في نادي الشباب سيسجل ناصر الشمراني أكثر من 10 أهداف!".

المزيد عن: سوموديكا رياضة الشباب السعودي الاخبار لرياضية اخبار الرياضة
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