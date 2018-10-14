خالد فودة: 30 دولة ستحضر ملتقى السلام الدولي في سانت كاترين



وأضاف "فودة"، في مداخلة مع قناة المحور الفضائية، أن الملتقى يتطور كل عام، وحتى الآن حوالي 30 دولة ستحضر الملتقى، في هذه المنطقة المقدسة.



وتابع محافظ جنوب سيناء، أننا سنوصل صوتنا للعالمية، ويتم الحشد من خلال الهيئة العامة للاستعلامات، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الأرثوذكسية، ووزارتي الهجرة والأوقاف.



وأكد أن الأديان جميعًا سوف تصلي في نفس الوقت، حيث يؤم وزير الأوقاف صلاة الجمعة، بينما تدق أجراس الكنائس في نفس التوقيت.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن ملتقى السلام الدولي سيقام في دير سانت كاترين، لكي "نصلي معًا"، موضحا: "نحاول نبعت رسالة للعالم إننا بلد سلام".