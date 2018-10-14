بعد نهاية الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا.. مصر الأقوى هجوميا وتونس الأفضل دفاعيا

اختتمت مساء أمس السبت، فعاليات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019، وجمعت آخر مباريات هذه الجولة منتخبي السنغال والسودان وهي المباراة الذي حسمها الأول بثلاثية نظيفة.

وأقيمت خلال الجولة الثالثة 23 مباراة في 12 مجموعة وتم إلغاء مباراة غانا ضد سيراليون، وشهدت هذه الجولة تسجيل 62 هدفًا، وشهدت مباراة جنوب أفريقيا ضد سيشيل في المجموعة الخامسة علي الانتصار الاكبر في هذه الجولة بسداسية نظيفة لصالح منتخب الأولاد.

وانتهت 3 مباريات بالتعادل خلال الجولة الثالثة من تصفيات أمم افريقيا (2 سلبي – 1 ايجابي)

منتخب مصر صاحب الهجوم الأقوى في تصفيات أمم أفريقيا حتى الآن، برصيد 10 اهداف، ويتصدر محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ترتيب هدافي الفراعنة بالتصفيات برصيد 3 اهداف.

ويتقاسم منتخبات جنوب أفريقيا وتونس وأوغندا لقب "الدفاع الأقوى" بالتصفيات، حيث لم تستقبل المنتخبات الثلاث أي أهداف حتي الآن

أما منتخب سيشيل هو صاحب الدفاع الأضعف في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، واستقبلت شباكه 14 هدفًا، بينما صاحب الهجوم الأضعف منتخبات جنوب السودان ، وبتسوانا ، والنيجر حيث لم تسجل أي اهداف.