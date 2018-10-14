ميار الغيطي لـ"الفجر الفني": شقيقتي مي تساعدني في اختياراتي الفنية.. وتكشف عن أحدث أعمالها (فيديو)





قالت الفنانة ميار الغيطي، أن شقيقتها تساعدها في اختياراتها الفنية، مؤكدة أنها فنانة متميزة وذكية جدًا، فيما خجلت مي من حديث شقيقتها معبرة عن سعادتها بهذا الأمر.





وأشارت ميار الغيطي، خلال حوارها مع كاميرا "الفجر الفني" إلى أنه عرض عليها حاليًا المشاركة في مسلسل أبواب الشك وتنتظر عرض مسلسل "طلعت روحي" وتلعب خلاله أول دور كوميدي لها.





وأكدت مي انها تشارك في فيلم جديد ومن المقرر ان تعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.



