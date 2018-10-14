مهدي: نحتاج دعم الإعلام.. وهدفنا اللعب فى أفريقيا

أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، أن هدف الفريق بنهاية الموسم هو اللعب في إفريقيا من خلال المنافسة على المراكز الأربعة الأولى.

وقال مهدي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "نسعى إلى اللعب في إفريقيا، ونحتاج دعم الإعلام".

وأفصح: "لا نملك جمهور، ولكنا نملك وزارة وهيئة وشركات.. نحتاج لدعم الاعلام، كي نصل لمراتب متقدمة".

وعن ملف اللاعبين قال: "جددنا عقودأحمد شديد قناوي وموسى ديارا".