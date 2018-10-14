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شاهد.. أعمال تطوير مشروع "روضة السيدة"

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:57 ص
شاهد.. أعمال تطوير مشروع روضة السيدة
مشروع روضة السيدة
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نعيم يوسف
 
عرض برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سمير، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، تقريرًا متلفزًا عن أعمال التطوير التي تتم في مشروع "روضة السيدة"، والمعروف باسم "تل العقارب سابقا".

قال بدر الدين محمد، مدير المشروع، إنه تم قطع شوط كبير، ويتبقى جزء بسيط، وتم إيصال المرافق والغاز، والتليفونات، وتم تشطيب المداخل.

وشدد على أن هناك أعمال تشطيب بسيطة في الخارج، مشددًا على أن التشطيبات الداخلية تتم على أعلى مستوى.

هذا، وقال مسئول آخر بالمشروع، إنه يتوقع تسليمه نهاية العام الجاري.
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