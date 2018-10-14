رئيس مانشستر سيتي: قدمنا أموالا طائلة لـ"ميسي" ولكنه رفض

كشف خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه طلب من الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق أن يتدخل لاقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني، من أجل ضمه لصفوف النادي الإنجليزي.

وكانت الصحف العالمية أكدت خلال السنوات الماضية أن مان سيتي حاول ضم النجم الأرجنتيني، لكن الأخير رفض تماماً التخلي عن ناديه من أجل المال، وفضل استكمال مشواره بقميص النادي الكتالوني الذي بدأه عندما كان بصفوف فريق لامسيا.

وقال خلدون المبارك في تصريحات صحفية: "لقد طلبنا من بيب جوارديولا بالفعل أن يتحدث مع ميسي لقد وضعنا تحت أقدامه أموالاً طائلة وصل إلى ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه في برشلونة لكنه لم يقبل ذلك ابداً وكان هذا في عام 2016".

وبرغم مرور ميسي بلحظات غير جيدة خلال مسيرته مع برشلونة، فقد خرجت تقارير صحفية لتؤكد بأن اللاعب كان يفكر في عدم تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني في عام 2017 إلا أنه بقى وجدد تعاقده في النهاية، ورغم كل ذلك فإنه من الممكن أن يغادر صفوف فريقه في صيف عام 2020 حال استمرار السيتي في رغبته بضم اللاعب.

وسبق أن نفى رئيس مانشستر سيتي تماماً كل هذه الأنباء والتقارير التي أفادت بوضعه أموالاً طائلة من أجل ضم ميسي على الرغم من تأكيدات الصحافة بأن بطل البريميرليج حاول ضم النجم الأرجنتيني بالفعل.