طارق شوقي: لا داعي لمزيد من الجدل والهاشتاجات حول المستوى الرفيع

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه مازال يتلقي من البعض رسائل تنادي بالمستوى الرفيع بل تتظاهر وتقتحم كافة مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضاف في رسالة له عبر جروب تمرد معلمي مصر: "قلنا مرارًا أن المدارس التجريبية والخاصة لغات تدرس الباقة باللغة الإنجليزية وسنستبدل كتاب اللغة الإنجليزية Connect المقرر علي المدارس الحكومية، في الترم الثاني، بأخر مستوى رفيع اسمه Connect plus، وبالتالي ليس هناك داعي لمزيد من الجدل أو الهاشتاجات ولنثق أن الدولة تبذل قصاري جهدها من أجل تحقيق وإتاحة تعليم أفضل لأولادنا جميعًا".



