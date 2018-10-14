محافظ جنوب سيناء وسفير إندونيسيا يشاركان في احتفالية اليوم المصري الأندونيسي بشرم الشيخ

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير حلمي فوزي سفير اندونيسيا بالقاهرة في الاحتفالية الفنية التى أقامتها سفارة إندونيسيا بالتعاون مع مجلس الشباب المصرى في أحد المنتجعات بمدينة شرم الشيخ مساء أمس.





وشملت معرضًا للمشغولات الأندونيسية والمشغولات البدوية والتى تمتاز بها جنوب سيناء فضلا على الحفل الفني الذى شمل عدة عروض فنية شعبية مصرية واندونسية كما تم تبادل الدروع التذكارية على خشبة المسرح.





وأشار المحافظ فى كلمته عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الأندونيسية والتى تمتد لـ73 عامًا وأنه يسعى لتطويرها فى كافة المجالات خاصة في المجال السياحي وتبادل الوفود.