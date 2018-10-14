ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ جنوب سيناء وسفير إندونيسيا يشاركان في احتفالية اليوم المصري الأندونيسي بشرم الشيخ

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:42 ص
محافظ جنوب سيناء وسفير إندونيسيا يشاركان في احتفالية اليوم المصري الأندونيسي بشرم الشيخ
طباعة
أحمد كريم
 
شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير حلمي فوزي سفير اندونيسيا بالقاهرة في الاحتفالية الفنية التى أقامتها سفارة إندونيسيا بالتعاون مع مجلس الشباب المصرى في أحد المنتجعات بمدينة شرم الشيخ مساء أمس.

وشملت معرضًا للمشغولات الأندونيسية والمشغولات البدوية والتى تمتاز بها جنوب سيناء فضلا على الحفل الفني الذى شمل عدة عروض فنية شعبية مصرية واندونسية كما تم تبادل الدروع التذكارية على خشبة المسرح.

وأشار المحافظ فى كلمته عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الأندونيسية والتى تمتد لـ73 عامًا وأنه يسعى لتطويرها فى كافة المجالات خاصة في المجال السياحي وتبادل الوفود.
المزيد عن: مصر شرم الشيخ خالد فودة اندونيسيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
-
x
18:00
-
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 3:00:24 AM