مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يحدد وجهته المقبلة بعد ترك يوفنتوس

يخطط البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، للانتقال إلى الدوري الأمريكي بعد قضاء موسمين مع اليوفي في تورينو.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية إن رونالدو يخطط للبقاء موسم إضافي مع يوفنتوس ومن ثم في العام الثالث من عقده سينتقل إلى الدوري الأمريكي الذي جذب كبار النجوم حول العالم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن وجهة رونالدو المقبلة ستكون في نادي أورلاندو سيتي، ليصبح الأعلى أجرًا فمن المتوقع أنه سيحصل على عقد لمدة عامين مع 50 مليون يورو سنويًا.

وتعد تلك خطة النجم البرتغالي في نهاية مسيرته الكروية، حيث أن فكرة أورلاندو هي الحصول على نسبة مئوية من أسهم النادي، وستزداد هذه الأسهم إلى 51 ٪.

أصبح كريستيانو رونالدو مقتنعًا بأن كرة القدم في الولايات المتحدة تحتاج فقط من 5 إلى 10 سنوات لاتخاذ خطوة جديدة وتصبح ذات قوة، وهناك يريد "الدون" وضع علامته التجارية.