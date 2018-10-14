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أحمد مجدي لـ"الفجر الفني": الجمهور ألغى متابعتي على "تويتر" بسبب "آدم" (فيديو)

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:31 ص
أحمد مجدي لـالفجر الفني: الجمهور ألغى متابعتي على تويتر بسبب آدم (فيديو)
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يارا أحمد
 

أعرب الفنان أحمد مجدي، عن سعادته إزاء ترشيحه لجائزة أفضل ممثل دور أول عن فيلمه "علي معزة وإبراهيم" ضمن حفل توزيع جوائز مهرجان السينما العربية.

وأضاف مجدي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه سعيد بمشاركته في حكاية جدول الضرب ضمن أحداث مسلسل نصيبي وقسمتك، لافتًا إلى أن ردود الأفعال كانت ضخمة.

وتابع قائلًا: "الناس اقتنعوا با آدم لدرجة إنهم عملوا ليا إلغاء متابعة علي تويتر وبقوا يدعوا عليا".

واكد أنه سعيد بالعمل مع المؤلف عمرو يس والفنانة مريم حسن، مشيرًا إلى أنه يعرفها جيدًا منذ ١٠سنوات كما أنها فنانة متميزة ومجتهدة في العمل.

وأضاف مازحًا: "انا قولت لها تضربني بالقلم حقيقي في المشهد ولكنها رفضت"، مشيرًا إلى أنه كان يخشى صفعها ضمن أحداث المسلسل. 


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