دراسة تحذر المصريين من إعصار تسوماني المدمر.. ومعهد البحوث الجيوفيزيقية يرد

نشرت صحيفة صن البريطانية، دراسة حذرت من حدوث هبوط سريع في إحدى منحدرات جبل إتنا في مدينة صقلية بإيطاليا، وهو الأمر الذي يهدد بضرب موجات تسونامي المدمرة والعنيفة للبحر الأبيض المتوسط وكل الدول المطلة عليه بما فيهم مصر.





وقالت الدكتورة موريليا أورلوب صاحبة الدراسة، إن هذه الأبحاث تؤكد بأن الجبل قد إنزلق بمقدار 4 سم عن البحر المتوسط خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الخوف والقلق لدى العلماء والسلطات الإيطالية، وذلك بسبب كون هذا الجبل يحوي أكبر البراكين نشاطًا في أوروبا بأكملها.





وعلق الدكتور أحمد علي بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن مصر قد نفذت ثلاثة اختبارات تدريب اتصالي عن كيفية مواجهة خطر موجات التسونامي خلال أعوام 2013 و2015 و2017، وذلك من أجل الإستعداد الجيد لأي مخاطر قد تواجه السواحل المصرية في أي وقت كان.



