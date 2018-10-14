أستاذ تمويل: مصر من أفضل خمس دول حققت معدلات نمو العام الماضي



وأشار "بدرة"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه أحمد سمير، على التلفزيون المصري، أن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن مصر حديثا طيبًا، وأنه لولا الاستقرار الذي قام به رئيس الجمهورية في مصر لما حدث برنامج الإصلاح الاقتصادي.



ولفت أستاذ التمويل، إلى أن هذا الحديث يتم أمام 185 دولة، وأكبر 4 آلاف مستثمر في العالم، ونظرة العالم حاليا لمصر تدل أننا فى المسار الصحيح فى مجال الإصلاح الاقتصادي.

قال مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن هناك توثيق لمجهود مصر تشهد له المؤسسات الدولية الاقتصادية، وهي هيئة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بأنها من بين أفضل خمس دول حققت معدلات نمو في العام الماضي.