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مدرب المنتخب: الهدف الذي استقبلناه "دمه تقيل"

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:09 ص
مدرب المنتخب: الهدف الذي استقبلناه دمه تقيل
منتخب مصر
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عمرو مصطفى
 

 

أعرب هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني عن عدم رضاه عن الهدف الذي سكن مرمى المنتخب الوطني في مباراة اي سواتيني بالتصفيات الإفريقية.

 

وأوضح رمزي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد قائلا: "الجول الذي سكن مرمانا دمه تقيل ومكانش يجب أن يسكن مرمانا".

 

وأضاف: "الجهاز الفني للمنتخب لم يكن راضيا بالشكل الكافي عن الأداء الهجومي خصوصا في الشوط الثاني حيث لاحت فرص قادرة على انهاء المباراة بفوز المنتخب ب6 أو 7 أهداف نظيفة".

 

واستكمل: "المنافس الذي واجهناه لم يكن قويا لكن يجب أن نعمل بجدية ونجتهد ونخرج بأفضل المكاسب وعدم الاكتفاء بهدف أو اثنين".

 

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