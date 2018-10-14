وليد منصور يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة انضمام نجم عالمي لـ"كازبلانكا".. وتطورات الوضع الصحي لتامر حسني (فيديو)
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:15 صيارا أحمد
أعرب المنتج وليد منصور، عن سعادته لتقديم إحدى الجوائزبحفل توزيع جوائز السينما العربية بجامعة مصر لدورته الثالثة، مشيرًا إلي حبه للتعاون دائمًا مع ماجد حسني ومؤسسة "الدير جيست".
وأضاف منصور، لـ"الفجر الفني" أنه تعاقد بالفعل مع نجم عالمي للظهور كضيف شرف في فيلم "كازبلانكا"، مضيفًا: "الممثلين المصريين المشاركين في الفيلم أيضًا نجوم عالميين وانضمام أي نجم عالمي يكون ضيف شرف ليس أكثر".
وتحدث عن الحالة الصحية لتامر حسني، مشيرًا إلى أنه لم يجري عمليات جراحية ولكنه سوف يسافر إلى أمريكا للاطمئنان علي حالته الصحية والأحبال الصوتية.
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